La scène bas normande s'exporte aux Transmusicales de Rennes

Les groupes et artistes Goldwave, Gomina, Bow Low, The Clockwork of the Moon et Superpoze ont rendez-vous à Rennes pour ces 34es Transmusicales.



Dans une interview accordée au journal "Le Parisien", Jean Louis Brossard, programmateur des "Trans" expliquait : " Autant on savait depuis longtemps que la scène française cartonnait sur l'électro, autant sur la musique pop et rock, c'est quelque chose dont on s'aperçoit depuis deux, trois ans. Ce sont des groupes qui sont du même niveau que les Anglo-Saxons, c'est même beaucoup mieux".



Découvrez ci-dessous en vidéo, les groupes bas-normands programmés cette année.