Allergie d'une fillette à L'Aigle : pas de produit toxique dans le vêtement

Un vêtement prétendument d'origine chinoise, soupçonné d'avoir provoqué une réaction cutanée sur une fillette, à L'Aigle, ne contenait pas finalement pas de substance interdite et l'enquête s'oriente sur une allergie alimentaire. C'est ce qu'a annoncé ce mardi 4 décembre Benoît Hamon, ministre délégué à la Consommation, lors d'une visite de la direction générale de la consommation, la concurrence et de la répression des fraudes à Villeneuve-D'Ascq.

Fabriqué en France

Début novembre, cette fillette de 4 ans, présentant une importante réaction cutanée s'était rendue aux urgences (à L'Aigle, Lisieux, puis au CHU de Caen), et son père avait affirmé qu'elle faisait une allergie à un vêtement contenant du diméthylfumarate (DMF), substance interdite en Europe depuis 2008.

Plusieurs médias nationaux avaient un peu trop rapidement mis en cause une robe d'origine chinoise, mais "les expertises montrent qu'il s'agissait en fait d'une jupe et d'un T-shirt, fabriqués en France à partir de tissu chinois" a rapporté Benoît Hamon.

"Il n'y avait pas de DMF et aucun colorant mis en cause", a-t-il ajouté. "On a juste trouvé des traces de phénol dans la doublure de la jupe et le T-shirt" mais qui "n'ont pas de propriété suffisamment sensibilisantes pour être responsables de la réaction épidermique".