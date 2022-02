Copenhague : “sommet” pollué

Quinze mille diplomates, politiques, journalistes et lobbyistes, de tout genre et du monde entier, venus de 192 pays et rassemblés dans la capitale du Danemark ! Après la conférence internationale de Rio de Janeiro (1992) et celle de Seattle (1999), la conférence de Copenhague sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (facteur du réchauffement de la planète et du changement climatique), s'achèvera le 18 décembre. Son acte final sera un sommet de 105 chefs d'Etat et de gouvernement.

Elle s’est ouverte ce lundi 7 décembre. Dans une ambiance un peu moins morose que prévu.

En effet, les Etats-Unis - n’ayant jamais ratifié le protocole de Kyoto (1997) et persistant à bloquer toute perspective de traité, voire d’accord - ne boycotteront pas complètement la conférence : Barack Obama lui fera l’honneur d’y venir personnellement même si ce n’est que quelques heures (et le dernier jour, pour éviter de s’engager à quoi que ce soit).

Plus sérieux : l’Afrique du Sud a annoncé le 6 décembre qu’elle réduirait ses émissions de gaz de 34 % en 2020, à condition que les pays riches lui fournissent une aide financière et technique.

La Chine, étant devenue le premier émetteur mondial de CO2 (devant les Etats-Unis eux-mêmes), a annoncé qu’elle réduirait son “intensité carbone” de 45 % d’ici à 2020. Mais elle précise : ni Pékin, ni les autres capitales de pays en développement, ne feront de concessions sans contrepartie de Washington.

Yvo De Boer, responsable de l’ONU sur le changement climatique, souhaite que les pays riches acceptent de s’infliger de fortes réductions d’émission. Et de débloquer 10 milliards de dollars par an pour aider aux réductions d’émissions de gaz par les pays pauvres, tâche que ces derniers n’ont pas les moyens de remplir eux-mêmes.



L’ONU optimiste

Moyennant quoi, De Boer qualifie Copenhague de “tournant dans la réponse internationale au changement climatique”. Et Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies, croit pouvoir prédire “un accord qui sera signé par tous les pays membres de l’ONU, ce qui sera historique”. Ban Ki-moon s’affirme “très optimiste” pour ce sommet, tout pollué qu’il soit par les réticences politiques et la désinformation de l’opinion.Quinze jours avant l’ouverture de la conférence, en effet, une incroyable affaire de courriels piratés, montée par un lobby qui se proclame “climato-sceptique”, a voulu persuader les foules que le réchauffement était une fiction inventée par un complot mondial. Scénario digne de “Da Vinci Code” mais lancé avec de tels moyens que le chef du groupe des experts climatiques, Rajendra Pachauri, a dû faire une mise au point à l’ouverture de la conférence.







