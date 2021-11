174 cambriolages : 7 mis en examen à Caen et Lisieux

C'est une affaire colossale. La section de recherches de Caen, appuyée par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, vient peut-être de résoudre plus de 174 cambriolages commis dans le Calvados, l'Orne, la Sarthe, l'Eure, l'Eure-et-Loir et la Seine-Maritime, entre l'été 2011 et l'été 2012. " Les enquêteurs ont fait des rapprochements ", a précisé Catherine Denis, procureur de Caen, qui ont abouti à trois vagues d'interpellations, notamment dans les Yvelines.

Les cibles des cambrioleurs étaient tout le temps identiques : des habitations situées dans des zones pavillonnaires, à proximité de grands axes routiers, permettant au suspect " de rapidement prendre la fuite ", a souligné le colonel Gilles Dautois, commandant la région de gendarmerie de Basse-Normandie.

Le mode opératoire était également analogue dans toutes les affaires : les malfaiteurs opéraient de jour et pénétraient dans les maisons par effraction. Leur butin : " des bijoux, du numéraire... des objets peu encombrants " et surtout facilement revendables. " La recherche des receleurs sera effectuée ", a souligné Catherine Denis. Des voitures ont également parfois été dérobées, servant pour d'autres larcins.

Parmi les mis en examen, trois le sont à Caen. Deux ont été placés sous mandat de dépôt. Le dernier prévenu a été laissé libre mais placé sous contrôle judiciaire. Les quatre autres mis en examen, à Lisieux, n'ont pas tous été écroués. Un a aussi été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. Une interpellation a également eu lieu ce matin, jeudi 29 novembre. Cette personne " devrait être déférée demain matin ", a indiqué Bruno Dieudonné, procureur de Lisieux.

A Caen comme à Lisieux, des véhicules et des caravanes ont été placés sous main de justice.

Tous les mis en examen contestent les faits qui leur sont reprochés.

Pour l'heure, impossible pour la justice de parler d' " un réseau ". " Il y a lieu de penser que ce sont des vols d'opportunité ", a relaté le colonel Dautois.

Au total, près de 300 gendarmes ont travaillé sur ces affaires.