Bullit et Riper reprennent du service en s'investissant dans la recherche du mystérieux tueur de la présidente des Etats-Unis. Au casting on retrouve Kad Mérad et Olivier Baroux accompagné d'Omar Sy et Laurent Laffite.

Voici une nouvelle bande annonce de "Mais qui a retué Pamela Rose".

Sortie en salle le 5 décembre.