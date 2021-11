Le casting du nouveau X-Men en partie dévoilé sur Twitter

Le mois dernier nous apprenions que la suite de la saga X-Men serait réalisée par Bryan Singer. Mardi, la communauté Twitter s’est empressée de retweeter les révélations de Bryan Singer :

Thrilled to announce @ianmckellen118 & @sirpatstew are joining the cast of #XMEN #DaysOfFuturePast #magneto #professorX More to come...