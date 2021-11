Les sorties ciné de ce mercredi 28 novembre

- Populaire de Regis Roinsard (France, 1h51) avec Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo

Cette comédie raconte comment une jeune fille qui veut s'émanciper en devenant secrétaire finit star grâce à ses dons de dactylo. Rose, 21 ans, vit dans un petit village normand avec son père qui veut lui faire épouser le fils du garagiste. Mais la vie de femme au foyer, très peu pour elle ! Rose a de l'ambition : devenir secrétaire et être une femme indépendante. La voilà partie dans la grande ville, Lisieux, à la recherche d'un travail. Justement, Louis Echard (Romain Duris), 36 ans, patron charismatique d'un cabinet d'assurance, cherche une secrétaire.

- Mauvaise fille de Patrick Mille (France, 1h48) avec Izia Higelin, Carole Bouquet, Bob Geldof

Patrick Mille met en scène le livre éponyme de son épouse Justine Lévy sur les relations compliquées qui la liaient à sa mère, ex-mannequin au caractère fantasque, morte peu avant la naissance de sa première petite-fille. Comme dans le livre, les noms des personnages ont été changés mais il s'agit bien de l'histoire, à peine romancée, de la fille du philosophe Bernard-Henri Lévy et de sa mère, Isabelle Doutreluigne, ancien mannequin accro aux drogues et à l'alcool, morte en 2004 d'un cancer. Le portrait dressé par sa fille est celui d'une femme très belle, très libre, une mère aimante et aimée, qui élève son enfant de façon peu conventionnelle.

- Brooklyn Brothers de Ryan O'Nan (USA, 1h38) avec Ryan O'Nan, Michael Weston, Arielle Kebbel

Mélanger les Blues Brothers, les films d'éternels ados, les road movies, une pincée de narcissisme nonchalant : ce film revisite quelques mythes américains avec le regard "indie", ce cinéma indépendant qui vit loin d'Hollywood. Brooklyn Brothers permet de découvrir un cinéma américain décalé, aux contours un peu lâches, aux antipodes des blockbusters formatés.

- Tango libre de Frédéric Fonteyne (France/Belgique/Luxembourg, 1h37) avec François Damiens, Sergi López, Jan Hammenecker

Le héros est un gardien de prison, un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice.

- Silent Hill : Révélation 3D de Michael J. Bassett (France/Canada, 1h34, film d'horreur, interdit aux moins de douze ans) avec Adelaide Clemens, Sean Bean, Kit Harington

Depuis son plus jeune âge, Heather Mason a l'habitude de changer d'adresse très souvent avec son père. Sans vraiment savoir pourquoi, elle fuit. Pourtant, cette fois, elle est piégée. Pour sauver celui qui avait toujours réussi à la protéger et découvrir qui elle est vraiment, Heather va devoir affronter un cauchemar de plus en plus réel.

- Les Cinq légendes de Peter Ramsey (USA, 1h35, film d'animation à partir de l'âge de six ans) avec les voix de Chris Pine, Isla Fisher, Alec Baldwin

L'aventure d'un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenés par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ils vont devoir unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants.

- Niko le petit Renne 2 de Kari Juusonen, Jorgen Lerdam (Irlande/Danemark/Finlande/Allemand, 1h17, film d'animation à partir de l'âge de trois ans) avec Vuokko Hovatta, Eric Carlson, Kari Ketonen

Tandis que son père est toujours absent à sillonner le ciel dans la brigade du Père Noël, Niko le petit renne voudrait que ses parents se retrouvent et qu'ils forment enfin une vraie famille.