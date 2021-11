Le groupe a sorti en juin dernier un nouvel album intitulé As it ever was. Venez découvrir en live ces nouveaux titres mais aussi ceux qui ont fait le succès d'Absynthe Minded comme "Envoi" au Big Band Café d'Hérouville Saint-Clair.

A l'occasion de leur retour en Basse Normandie, Absynthe Minded nous a accordé une interview à écouter ci-dessous.



En bonus, la vidéo de Space d'Absynthe Minded