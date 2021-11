Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville à l'arrêt

Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Flamanville est de nouveau à l’arrêt depuis hier, samedi 24 novembre. Il avait redémarré il y a seulement quelques jours, trois semaines après un arrêt, consécutif à un incident de niveau 1 sur 7. Il avait atteint lundi dernier sa pleine puissance.

Un dysfonctionnement a été observé lors d'un test sur une vanne dans la partie non nucléaire du réacteur. Une avarie qui ne présente aucun danger pour la population et sur l’environnement.

Le 24 octobre, une fuite radioactive de 7 m3 par heure, restée contenue dans le bâtiment du réacteur, était survenue pendant près de six heures. Selon l'Autorité de Sûreté Nucléaire "l'événement aurait pour cause profonde une défaillance de type organisationnelle et humaine". Le gendarme du nucléaire a demandé à EDF de fournir une analyse précise de cet incident avant la fin de cette année.