Un dressing sur mesure, c’est possible

Largeur, hauteur sous plafond et profondeur. Il est ensuite important d’établir un budget.



Livré et monté chez vous

"Vous serez accompagné dans la création sur mesure de votre dressing. Après une visite à votre domicile et la réalisation d’un croquis, un dessin en 3D finalisera le projet. L’ensemble du dressing sera alors livré et monté chez vous", explique Vincent Barnier, de l’enseigne Hubert Parquet, rue de falaise, revendeur de la marque Ambiance Dressing.



Projet personnalisable

Chaque projet est personnalisable, de nombreux accessoires viennent compléter le choix des portes, coulissantes ou battantes (avec charnières invisibles) : penderie télescopique afin d’optimiser l’espace en hauteur, porte cravates/ chaussures/ ceintures/ foulards, tablette coulissante, luminaires...



Une pièce unique

Toutes les tendances existent, des portes traditionnelles en chêne, à celles en miroir ou en verre laqué, en passant par le mélaminé (panneau décor).

“Vous avez la possibilité de créer un dressing unique qui respectera toutes vos exigences”. Pour un dressing plus standard mais certainement plus économique, les grandes enseignes d’ameublement telles Ikea, Conforama, Castorama ou Leroy Merlin proposent de composer vos placards (environ à 650€ l’armoire de deux mètres de large).



Rideaux ou portes ?

Mais, il existe toujours des armoires prêtes à l’usage, moitié penderie, moitié lingère, dont les prix oscillent entre 250 et 700€.

Enfin, une grande économie peut être réalisée si l’on choisit de fermer son dressing avec un rideau plutôt qu’avec des portes !