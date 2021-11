Foot/National : le FC Rouen défie de solides Messins

Avec une seule défaite au compteur (à Carquefou début octobre, 4-1), les Messins traversent un léger passage à vide, auteurs de deux matchs nuls lors des deux dernières journées, contre Colmar (0-0) et le Red Star (1-1). Peut être une bonne opportunité pour les Diables Rouges, qui ont remporté leur deux derniers matchs après une série de huit rencontres sans victoire. Une belle série confirmée dimanche 18 novembre lors du 7e tour de la Coupe de France face au club de DH d’Aire sur la Lys (2-0). Deux buts signés Dugimont et Cissokho.

L’USQ à Colmar

Quant à l’US Quevilly, plus que jamais lanterne rouge du championnat, le déplacement à Colmar s’annonce difficile. Vendredi 23 novembre, face à une équipe 5e du championnat mais qui ne s’est plus imposé depuis six matchs et une dernière victoire en date sur Bastia mi-septembre (2-1), les Canaris tenteront d’obtenir une victoire qui leur fait toujours défaut depuis le début de la saison.