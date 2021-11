Délocalisez pour mieux ranger

L’enseigne loue des pièces de rangement sécurisées, dont certaines sont accessibles 7 jours sur 7, évitant ainsi d’encombrer sa cave ou son garage. Très utilisé à Paris, où la place est rare, le concept se développe de plus en plus en province. Il séduit les particuliers qui constituent 80 % de la clientèle.

On en met des choses en peu de place : "Dans un box de 7m2, il est possible de faire entrer les meubles d’un F3”, détaille Didier Charles, le gérant. Les utilisateurs sont aussi divers que variés : de l’étudiant qui part quelques mois en stage à l’étranger au particulier qui veut faire de la place pour entreprendre des travaux. C’est l’été, grande période de déménagement, et au moment des fêtes, que l’entreprise enregistre la plus forte fréquentation.