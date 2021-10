Handball : la JS Cherbourg perd et inquiète...

Et pourtant... Ce n'est pas un problème de qualités, ça les hommes de Sébastien Leriche les ont et ils l'ont démontré encore une fois en première période. Après 30 minutes de jeu, les mauves menaient de cinq buts (15-10 à la mi temps) et dominaient largement les débats face à une équipe qui à ce moment était encore avant-dernière du classement.

La deuxième mi-temps allait suffir à montrer que sur le plan mental, la JS cherbourg était loin du compte. Une déroute collective qui allait se terminer par une défaite face aux Limousins. Avec cinq défaites en huit matchs, les hommes de Sébastien Leriche sont en mal de confiance et la JS Cherbourg est en crise.

Il va falloir réagir et vite !