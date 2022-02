L’hôpital mère-enfant ouvre ses portes

L'ensemble des services de gynécologie, obstétrique, maternité et pédiatrie, jusqu'alors répartis entre le CHU et l'hôpital Clémenceau, sont désormais regroupés dans un nouveau complexe hospitalier, qui accueille également le service hématologie à destination des patients souffrant de maladies sanguines. Le déménagement, entre anciens et nouveaux lieux de travail, va s'effectuer progressivement jusqu'au vendredi 4 décembre. C'est la durée nécessaire pour déplacer un vrai régiment de professionnels de santé : 110 médecins, 47 internes, 582 soignants, et 63 personnels administratifs. La mise en route des services débute donc au compte-gouttes dans les locaux spacieux flambant neufs.



CHU et nouvel hôpital font accueil commun

D’entrée de jeu, on peut constater une innovation de taille. Au niveau 0, le hall principal est commun entre l’hôpital femmes-enfants et le CHU. Résultat, une facilité d’accès pour les patients et les visiteurs à l’ensemble des services du site Côte de Nacre. C’est le nouveau coeur du centre hospitalier, lieu d’accueil et d’orientation. Un lien entre le neuf et l’ancien que les professionnels de santé attendaient depuis longtemps. On trouve dans ce grand hall une cafétéria, des boutiques et un salon de coiffure. Il sera également doté bientôt d’une résidence hospitalière destinée prioritairement à loger les proches des personnes hospitalisées mais aussi les médecins et conférenciers de passage au CHU. Le niveau 1, consacré aux enfants, abrite les urgences pédiatriques médico-chirurgicales, avec huit salles d’examen et huit lits d’hospitalisation de très courte durée. Mais aussi les unités médico-judiciaire, les consultations des services d’enfants, l’hospitalisation de jour médico-chirurgicale, l’hospitalisation de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. Au niveau 2, celui des mères, sont regroupées les consultations de gynécologie obs-tétrique, l’hospitalisation de suites de naissance et des surveillances intensives de grossesses, la médecine et la biologie de reproduction, la néonatalogie. Le niveau 3 accueille notamment les blocs opératoires, les salles de naissance, les secteurs de réanimation et de soins intensifs. Le niveau 4 est consacré à l’hématologie, à l’unité stérile et au secteur greffes. Au niveau 5, on trouve les locaux techniques et au niveau 6, une station pour hélicoptère. Au total, le nouvel hôpital offrira 338 lits.

L’accueil des urgences pédiatriques est opérationnel depuis lundi . L’hospitalisation des enfants a, quant à elle, débuté depuis mardi. Pour les femmes et futures mamans, les urgences gynécologiques seront prises en charge par le nouvel hôpital à partir du 1er décembre, à 8 h. Les consultations en gynécologie-obstétrique démarreront le 2 décembre et le 7 décembre ouvrira la néonatalogie et la chirurgie pédiatrique.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire