Les 12 titres du nouvel album de Mylène Farmer

La tournée "Timeless 2013" passera par le Palais Omnisports de Paris-Bercy du 7 au 18 septembre prochain, et désolé pour les fans mais les huit dates sont d'ores et déjà complètes !

Mylène Farmer fera escale dans plusieurs grandes villes de France comme Lyon, Montpellier, Toulouse, Strasbourg et Nantes, et ira également en Russie, en Suisse et en Belgique mais les places se sont vendues en un temps record.

Voici la tracklist de ce nouvel album :

1. Elle a dit

2. A l'ombre

3. Monkey me

4. Tu ne le dis pas

5. Love dance

6. Quand

7. J'ai essaye de vivre...

8. Ici-bas

9. A-t-on jamais

10. Nuit d'hiver

11. A force de...

12. Je te dis tout