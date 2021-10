Lady Gaga au secours des victimes de Sandy

"S'il n'y avait pas New York, le Lower Eastside, Harlem, le Bronx et Brooklyn, je ne serai pas la femme et l'artiste que je suis aujourd'hui", dit-elle sur son site Littlemonsters.com.

"Merci de m'avoir construite", lance-t-elle à la métropole où elle est née et a été élevée. "Je vais maintenant vous aider à vous reconstruire".

Le bilan évalué à ce jour est de 185 morts, une vingtaine de disparus et, pour les États-Unis, un coût de cinquante milliards de dollars (dont trente en dégâts matériels et vingt de manque à gagner en raison de la désorganisation de la production).