26e édition du Festival Bebop au Mans

Pour sa 26e édition le BEBOP propose, une nouvelle fois, une programmation variée, faisant la place au rock, à la chanson, au folk, à l'electro et à la bonne humeur..

Alors que les habitués iront voir leurs groupes préférés : Nin Hagen, Brigitte, Dionysos, Wax Tailor, C2C, Skip The Use... les plus curieux pourront découvrir des nouveautés : Naives Nes Beaters, Brns ou encore Champagne Champagne.

Pratique : www.bebop-festival.com

Ecoutez Bruno Leroy, programmateur de Bebop.