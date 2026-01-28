Caen. Les bonnes affaires s'invitent en centre-ville avec la braderie d'hiver

Les 30 et 31 janvier, l'association Les Vitrines de Caen organise sa braderie d'hiver dans les rues piétonnes, juste avant la fin des soldes. Pendant deux jours, la rue Saint-Pierre et les rues adjacentes vont se transformer en terrain de chasse aux promos.

Des prix attractifs proposés

Une centaine de commerçants sédentaires et non sédentaires participeront à l'événement. Mode, chaussures, accessoires, déco : les étals sortiront devant les boutiques avec des prix attractifs pour écouler les fins de saison. L'occasion parfaite de refaire sa garde-robe, dénicher une pièce coup de cœur ou anticiper les beaux jours sans faire exploser le budget.

Au-delà des réductions, la braderie est aussi un moment pour redonner vie au centre-ville en plein hiver. Flâner, comparer, tomber sur une bonne surprise, redécouvrir des commerces… l'expérience est autant shopping que balade urbaine.

Julien Vittecoq, le président des Vitrines de Caen, nous en dit plus sur cet événement :