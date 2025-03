Caen. Le championnat du monde de pétanque avec des moufles revient

Tu tires ou tu pointes ? La réflexion sera intense, samedi 15 mars. La place de la République à Caen sera le théâtre d'une compétition à l'ampleur internationale : le championnat du monde de pétanque avec des moufles ! Les boulistes n'attendent pas l'été pour viser le cochonnet, et se livreront bataille de 13h à 19h. Au total, 102 participants répartis en 34 équipes sont attendus. L'association de commerçants Les Vitrines de Caen est derrière l'organisation, et amène avec elle un animateur, Corentin Glemau, et DJ Titi, pour assurer l'ambiance. A noter qu'il sera possible de se restaurer sur place grâce à Paul & Léon.

Ce tournoi insolite est au bénéfice des Restos du Cœur. Chaque équipe doit débourser la somme de 15€ pour s'inscrire. Pour équilibrer le niveau, les organisateurs ont créé quatre catégories : pro, amateur, média et commerçant. Alors que vous jouiez ou non, ne manquez surtout pas ce "défi givré".

Pratique. De 13h à 19h. Place de la République à Caen. Restauration sur place.