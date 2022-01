A-t-on jamais si bien parlé de la musique ?

Son horizon à elle, quatre étoiles l'illuminent : la musique, sa famille, ses amis, et le douloureux souvenir de sa soeur.

On voit bien, d’ailleurs, que c’est pour elle, pour cette sœur si tôt disparue, sa chère “Mado” complice de ses passions, qu’elle publie ce journal. Mais par-delà l’hommage, qui témoigne d’une sensibilité touchante, cette autobiographie révèle au lecteur une femme d’une intelligence et d’une culture hors pair.

La vie de cette pianiste de renommée internationale s’est épanouie dans la fréquentation des plus grands noms de la musique, envers qui elle se sent redevable de tout ce qu’elle est devenue.

Magnifique et généreuse Hélène.



Au fil des notes...

Auteur : Hélène Mercier Arnault

Genre : autobiographie

Edition : Plon, 192 pages

avec encart photos, 18,90 €





