Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 27 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 3 Pure Atlas
Le 14 Sandokan
Le 13 Kaxig In
Le 10 Jovial Haufor
Le 7 Invisible Sun
Le 11 Jade Renardier
Le 9 Look Of Love
Le 12 Cameron
Départ à 13h55
Le prix de Chateauroux se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 16 est non partant).
Départ à 13h55
