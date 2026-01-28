En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 28 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 28/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Vous devez envisager les choses sur le long terme et donc apprendre à mieux gérer votre forme !

Taureau

Vous aurez l'occasion de prouver qu'avec de la délicatesse, on peut arriver à bout des difficultés !

Gémeaux

Vous ressentez un réel besoin de profiter des plaisirs de la vie, n'hésitez pas, vous en avez besoin.

Cancer

Les nouvelles rencontres sont hautement favorables et la journée s'annonce épanouissante.

Lion

Vous ouvrez davantage votre cœur au point d'accepter sans réserve toute personne irritée, toute situation pénible.

Vierge

Vous ne passez pas par une très bonne période en amour et c'est le moment de prendre d'importantes décisions.

Balance

Vous êtes bienveillant avec ceux qui vous entourent et votre charme ne laisse personne indifférent.

Scorpion

La journée est grandement favorable pour entretenir des relations avec sincérité, exprimer vos sentiments, prendre soin de ceux qui vous entourent.

Sagittaire

Il serait sage de ne pas vous lancer dans des travaux d'Hercule, attention aux foulures, faux mouvements, maîtrisez vos impulsions.

Capricorne

Vous avez raison d'accepter de prendre du temps en famille ! Vous apprendrez des choses, grâce à une relation amicale qui vous est peut-être très utile.

Verseau

Ne vous croyez pas obligé de vous justifier à tout propos, apprenez à agir et à réagir plus spontanément.

Poissons

Il se peut qu'aujourd'hui vous rencontriez une personne pouvant vous offrir ce dont vous rêvez.

