Mémoire. Langrune-sur-Mer accueillera la 82e cérémonie du D-Day

Histoire. Cela fait depuis 1884 que cette commune n'avait pas accueilli la cérémonie internationale du D-Day. Elle sera au centre des célébrations en 2026.

Publié le 26/01/2026 à 09h34 - Par Elvire Alix
Mémoire. Langrune-sur-Mer accueillera la 82e cérémonie du D-Day
La cérémonie internationale du Débarquement de Normandie se déroulera sur la place du 6 Juin à Langrune-sur-Mer.

Langrune-sur-Mer s'apprête à accueillir, le 6 juin prochain, la 82e cérémonie du Débarquement en Normandie.

La troisième fois pour la commune en 82 ans

La cérémonie a été proposée par le Comité du Débarquement. Elle se déroulera sur la place du 6 Juin, récemment réhabilitée, un lieu symbolique au cœur de la commune.

Si Langrune-sur-Mer n'est pas à proprement parler une plage du Débarquement, elle fait néanmoins partie intégrante du secteur de Juno Beach. "Des commandos y ont opéré et des combats se sont déroulés à Langrune. Nous avons été libérés le lendemain matin du 6 juin, nous sommes pleinement concernés par le Débarquement", souligne le maire Jean-Luc Gaingouain. Ce n'est pas la première fois que la commune accueille une telle cérémonie. Langrune-sur-Mer a déjà été le théâtre de commémorations majeures en 1965, puis en 1984. "C'est très important pour le devoir de mémoire", rappelle-t-il.

Mémoire. Langrune-sur-Mer accueillera la 82e cérémonie du D-Day
