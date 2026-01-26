Mémoire. Langrune-sur-Mer accueillera la 82e cérémonie du D-Day

Langrune-sur-Mer s'apprête à accueillir, le 6 juin prochain, la 82e cérémonie du Débarquement en Normandie.

La troisième fois pour la commune en 82 ans

La cérémonie a été proposée par le Comité du Débarquement. Elle se déroulera sur la place du 6 Juin, récemment réhabilitée, un lieu symbolique au cœur de la commune.

Si Langrune-sur-Mer n'est pas à proprement parler une plage du Débarquement, elle fait néanmoins partie intégrante du secteur de Juno Beach. "Des commandos y ont opéré et des combats se sont déroulés à Langrune. Nous avons été libérés le lendemain matin du 6 juin, nous sommes pleinement concernés par le Débarquement", souligne le maire Jean-Luc Gaingouain. Ce n'est pas la première fois que la commune accueille une telle cérémonie. Langrune-sur-Mer a déjà été le théâtre de commémorations majeures en 1965, puis en 1984. "C'est très important pour le devoir de mémoire", rappelle-t-il.