Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 21 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 12 Hudo du ruel
Le 9 Ister man
Le 11 Ibiscus man
Le 14 Hymne du Gers
Le 13 Happy Danica
Le 8 Gala de Crennes
Le 6 Futur du chêne
Le 10 Gibus
Départ à 13h55
Le prix Une de mai se court à l'hippodrome de Cagnes/mer dans la 1ère course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 925 mètres.
Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 12 Hudo du ruel
Le 9 Ister man
Le 11 Ibiscus man
Le 14 Hymne du Gers
Le 13 Happy Danica
Le 8 Gala de Crennes
Le 6 Futur du chêne
Le 10 Gibus
Départ à 13h55
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.