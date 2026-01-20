En ce moment Die On This Hill SIENNA SPIRO
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 20 janvier

Le prix Annie Hutton se court à l'hippodrome de Pau dans la 2ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 4 700 mètres (le 15 est non partant).

Publié le 20/01/2026 à 09h14 - Par Laure
Apollinaire vous conseille de jouer :

Le 5 Gardons le sourire

Le 3 Always love you

Le 7 Inside montlioux

Le 6 King le dun

Le 2 Kidnappeur

Le 9 Galop du large

Le 14 Easter sunday

Départ à 13h55

