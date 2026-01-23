Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 23 janvier

Bélier
Un malentendu avec une personne de votre entourage à propos d'une histoire passée refait surface !
Taureau
Il n'y a rien de mieux que d'être en compagnie pour se changer les idées. Alors foncez !
Gémeaux
La bonne humeur est telle que tous vous veulent à leur table ! On se dispute autant votre présence, que votre conversation.
Cancer
Un manque d'entrain et d'enthousiasme est à noter. Aujourd'hui les remords sont au programme.
Lion
Vous vous sentez en forme, parfois même un peu trop ! Profitez d'une belle entente avec tout le monde.
Vierge
Vous sentant un peu comme une éponge émotionnelle, vous irez vers les gens qui auront le sourire accroché au cœur.
Balance
Oubliez le marathon et privilégiez une activité tranquille pour ne pas disperser vos énergies.
Scorpion
A force de miser sur la sécurité affective, vous risquerez d'étouffer votre moitié, relativisez et croyez en l'amour !
Sagittaire
Vous ne tournerez pas autour du pot et serez clair sur vos intentions. Vous aurez besoin d'aide familiale, amicale.
Capricorne
Vous serez aux petits soins pour vos proches. La bonne ambiance s'installera entre copains
Verseau
Bonne nouvelle ! Vous gagnez en bonne humeur et en sérénité. Le moment est venu d'exprimer vos idées en toute confiance.
Poissons
Soyez alerte car l'amour risque de vous tomber dessus !
