Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 23 janvier

Bélier

Un malentendu avec une personne de votre entourage à propos d'une histoire passée refait surface !

Taureau

Il n'y a rien de mieux que d'être en compagnie pour se changer les idées. Alors foncez !

Gémeaux

La bonne humeur est telle que tous vous veulent à leur table ! On se dispute autant votre présence, que votre conversation.

Cancer

Un manque d'entrain et d'enthousiasme est à noter. Aujourd'hui les remords sont au programme.

Lion

Vous vous sentez en forme, parfois même un peu trop ! Profitez d'une belle entente avec tout le monde.

Vierge

Vous sentant un peu comme une éponge émotionnelle, vous irez vers les gens qui auront le sourire accroché au cœur.

Balance

Oubliez le marathon et privilégiez une activité tranquille pour ne pas disperser vos énergies.

Scorpion

A force de miser sur la sécurité affective, vous risquerez d'étouffer votre moitié, relativisez et croyez en l'amour !

Sagittaire

Vous ne tournerez pas autour du pot et serez clair sur vos intentions. Vous aurez besoin d'aide familiale, amicale.

Capricorne

Vous serez aux petits soins pour vos proches. La bonne ambiance s'installera entre copains

Verseau

Bonne nouvelle ! Vous gagnez en bonne humeur et en sérénité. Le moment est venu d'exprimer vos idées en toute confiance.

Poissons

Soyez alerte car l'amour risque de vous tomber dessus !