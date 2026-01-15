Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 15 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 6 Ture L.A.
Le 1 Chitchat
Le 13 Chestnut (swe)
Le 10 Graziela d'el
Le 7 Gump du poncelet
Le 8 Forrest Gump set
Le 12 Nice present
Le 4 Hold up ranais
Départ à 13h55
Le prix d'Erbray se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
