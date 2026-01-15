Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 15 janvier

Bélier
La journée est propice pour dialoguer à cœur ouvert et partager de bons moments avec vos proches.
Taureau
Mettez un peu de sérieux dans votre manière d'agir et une bonne dose de rigueur dans vos méthodes.
Gémeaux
Saisissez toutes les occasions de vous détendre et de partager des moments conviviaux. Mettez de côté votre timidité.
Cancer
Ce n'est pas une bonne journée pour se faire anesthésier ni se laisser influencer. Les gens ne sont pas forcément sincères !
Lion
Vous allez vivre des satisfactions et de bonnes surprises à partager davantage de choses avec votre entourage.
Vierge
Votre emploi du temps chargé va vous demander beaucoup d'efforts. Alimentez-vous en conséquence.
Balance
Plus que surpris, vous n'osez même pas penser que la chance est avec vous. C'est pourtant ce qu'il va se passer.
Scorpion
Des projets qui se profilent, une situation de couple qui se stabilise, vous devriez être rassuré.
Sagittaire
Tout vous semble devenir possible car l'état dans lequel vous êtes abat des montagnes et attire l'argent.
Capricorne
Le miracle vient de vous et de nulle personne d'autre, c'est cela que vous devez comprendre afin de bâtir l'existence que vous souhaitez.
Verseau
Une bonne journée s'annonce durant laquelle vous allez vous laisser entraîner par un courant positif et vivre d'agréables moments.
Poissons
La journée est à l'amour, vous vous retrouvez plus amoureux que jamais. Rien ne vient vous troubler ni vous déranger.
