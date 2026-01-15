En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 15 janvier

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 15/01/2026 à 05h00 - Par Laure
Bélier

La journée est propice pour dialoguer à cœur ouvert et partager de bons moments avec vos proches.

Taureau

Mettez un peu de sérieux dans votre manière d'agir et une bonne dose de rigueur dans vos méthodes.

Gémeaux

Saisissez toutes les occasions de vous détendre et de partager des moments conviviaux. Mettez de côté votre timidité.

Cancer

Ce n'est pas une bonne journée pour se faire anesthésier ni se laisser influencer. Les gens ne sont pas forcément sincères !

Lion

Vous allez vivre des satisfactions et de bonnes surprises à partager davantage de choses avec votre entourage.

Vierge

Votre emploi du temps chargé va vous demander beaucoup d'efforts. Alimentez-vous en conséquence.

Balance

Plus que surpris, vous n'osez même pas penser que la chance est avec vous. C'est pourtant ce qu'il va se passer.

Scorpion

Des projets qui se profilent, une situation de couple qui se stabilise, vous devriez être rassuré.

Sagittaire

Tout vous semble devenir possible car l'état dans lequel vous êtes abat des montagnes et attire l'argent.

Capricorne

Le miracle vient de vous et de nulle personne d'autre, c'est cela que vous devez comprendre afin de bâtir l'existence que vous souhaitez.

Verseau

Une bonne journée s'annonce durant laquelle vous allez vous laisser entraîner par un courant positif et vivre d'agréables moments.

Poissons

La journée est à l'amour, vous vous retrouvez plus amoureux que jamais. Rien ne vient vous troubler ni vous déranger.

