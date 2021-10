Les prostituées de Caen contraintes de changer d'adresse

Depuis 2004, jusqu'à une trentaine de camions de prostituées attendaient le client sur le long du cours Montalivet, proche de la gare de Caen. Depuis ce mercredi 31 octobre, il n'y en a plus un seul. Devant l'ouverture prochaine du nouveau quartier des rives de l'Orne, la municipalité leur a demandé de quitter leurs quartiers mais reste dans une démarche de suivi.

"Il n'était plus possible que les prostituées restent où elles étaient. La police continuera d'être à leur contact pour les sécuriser, connaître les problématiques et démanteler d'éventuels réseaux", explique Jean-Louis Touzé, adjoint au maire en charge de la police municipale.



Les prostituées se sont déplacées de l'autre côté de l'Orne, sur la Presqu'île de Caen. "En matière de sécurité, être ici où le long du cours Montalivet ça ne change rien", estime une prostituée. "Nous avons de bons rapports avec la police et nous nous sentons en sécurité ici. Notre transfert s'est déroulé sans problème."

Certaines, jugées trop proches du centre-ville, devront de nouveau se déplacer dans les semaines qui viennent. "Reste à savoir si les clients suivront sur la presqu'île, vu que nous serons moins visibles", s'interroge une autre prostituée.

Audio > Les explications de Jean-Louis Touzé, adjoint au maire en charge de la police municipale.