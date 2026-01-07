Musique. Le Gala des Pièces Jaunes 2026 dévoile sa programmation

Le Gala des Pièces Jaunes s'installe à Paris La Défense Arena pour sa quatrième édition, le 22 janvier 2026, avec une diffusion sur France 2 prévue le 30 janvier. Le maître de cérémonie Teddy Riner a promis du lourd côté invités, et le pari est tenu : Stray Kids et G-Dragon, stars de la K-pop, feront vibrer la scène, tandis que Christina Aguilera offrira son premier vrai show en France depuis 2019, avec ses tubes emblématiques.

Des stars françaises et internationales au rendez-vous

Gims, fidèle du gala, sera de retour, accompagné du violoncelliste Gautier Capuçon, des beats trap d'A$AP Rocky et Future, et des rythmes électro de Bob Sinclar ou afro de Davido. La pianiste Khatia Buniatishvili, le danseur Jakub Józef Orliński et le groupe La Femme compléteront cette programmation éclectique, tous accompagnés par l'Orchestre Lamoureux sous la direction d'Adrien Perruchon.

Comme chaque année, la soirée aura pour objectif de sensibiliser et d'appeler aux dons pour les Pièces Jaunes. Depuis 2023, ce gala a déjà permis de soutenir près de 10 000 projets dans les hôpitaux pédiatriques. La billetterie ouvrira prochainement.