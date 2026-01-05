Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 5 janvier

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Le prix de l'Aveyron se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 7 est non partant).

Publié le 05/01/2026 à 09h41 - Par Laure
Apollinaire vous conseille de jouer :

Le 3 Jamaica browx

Le 15 Jasmine de vau

Le 16 Joconde sibey

Le 11 Jolie star

Le 6 Joy jenilou

Le 8 Jolie indienne

Le 5 Joyce des granges

Le 4 Jeunesse éternelle

Départ à 13h55

