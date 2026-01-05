Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 5 janvier

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 3 Jamaica browx
Le 15 Jasmine de vau
Le 16 Joconde sibey
Le 11 Jolie star
Le 6 Joy jenilou
Le 8 Jolie indienne
Le 5 Joyce des granges
Le 4 Jeunesse éternelle
Départ à 13h55
Le prix de l'Aveyron se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 850 mètres (le 7 est non partant).
