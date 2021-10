Thierry olive a tourné dans Top Chef pour M6

Il endossera le rôle de juge dans l'émission de télé-réalité culinaire le temps d'une journée pour départager deux équipes opposées qui auront réalisé des plats. Nous le verrons donc commenter et juger les plats des cuisiniers professionnels aux côtés des autres jurés Ghislaine Arabian, Christian Constant, Jean-François Piège et Thierry Marx et même du chef Cyril Lignac.



La chaîne avait également proposé à l’agriculteur de tourner dans "Pékin Express" début 2013. Mais Thierry ne devrait pas faire partie de l’aventure : la difficulté physique du jeu l’aurait découragé de quitter sa ferme… et sa femme, qui devrait déménager de Sarcelles pour s’installer chez lui courant décembre.