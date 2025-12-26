En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Seine-Maritime. Terrible accident sur la D6015, un mort et un blessé grave au pronostic vital engagé

Sécurité. Deux véhicules se sont percutés sur la D6015 à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt, vendredi 26 décembre. Une troisième voiture est aussi impliquée dans l'accident. L'hélicoptère Dragon 76 s'est rendu sur zone pour évacuer un blessé grave au pronostic vital engagé.

Publié le 26/12/2025 à 14h15, mis à jour le 26/12/2025 à 14h17 - Par Gilles Anthoine
Un terrible accident est survenu sur la D6015 à Saint-Eustache-la-Forêt. Un blessé grave a été transporté au CHU de Rouen avec son pronostic vital engagé. - Illustration - Martin Patry

Deux véhicules (dont un utilitaire) se sont percutés sur la D6015 à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt, vendredi 26 décembre vers 10h30. Un troisième véhicule est également impliqué dans l'accident.

La D6015 a été coupée à la circulation

Une personne a été grièvement blessée et transportée au CHU de Rouen avec l'hélicoptère Dragon 76, ont constaté sur place nos confrères du Courrier Cauchois. Son pronostic vital était engagé. Une deuxième victime a également été prise en charge par les secours. Cette dernière est malheureusement décédée.

La D6015 a dû être coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours.

