Ils escortent les convois exceptionnels

Guidage Guivel est né en juin dernier. David Havel et Pascal Guizier se connaissent depuis vingt-quatre ans et travaillaient tous deux chez un imprimeur. Comment passe-t-on d’une imprimerie à une moto ? En profitant de l’actualité. Lorsqu’ils ont su que la police n’allait plus se charger d’escorter les convois exceptionnels à moto, les deux amis ont eu l’idée de créer leur entreprise. Et de faire coïncider passion et profession.

Anticiper les dangers

"Quand nous avons vu que l’escorte moto était en pleine expansion, nous avons tout de suite sauté sur l’occasion", explique le binôme. Ils ont suivi une formation de neuf jours afin d’apprendre la gestuelle et savoir anticiper les dangers pour accompagner les convois exceptionnels en toute sécurité. "Nous avons acheté du matériel neuf car la législation nous oblige à utiliser une moto jaune, un casque blanc, un gilet", détaillent les gérants de Guidage Guivel.

Même si leur société se développe doucement, David et Pascal espèrent pouvoir embaucher deux personnes dans l’avenir. Mais le plus important pour eux, "c’est de faire un métier que l’on aime, sans prendre de risques et tout en respectant le code de la route."