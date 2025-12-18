Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 18 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 5 Dobba
Le 6 Apogeo
Le 10 Alparslan
Le 14 Grand scoop
Le 13 Talentuoso
Le 12 O sole mio
Le 3 Major oak
Le 11 Half half
Départ à 13h55
Le prix de la Suisse Normande se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 300 mètres.
