Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 18 décembre

Le prix de la Suisse Normande se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 300 mètres.

Publié le 18/12/2025 à 09h12 - Par Laure
Apollinaire vous conseille de jouer :

Le 5 Dobba

Le 6 Apogeo

Le 10 Alparslan

Le 14 Grand scoop

Le 13 Talentuoso

Le 12 O sole mio

Le 3 Major oak

Le 11 Half half

Départ à 13h55

