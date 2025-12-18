Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 décembre

Bélier
Grâce à une surdose d'optimisme et une humeur au top, vous concrétiserez de bonnes résolutions.
Taureau
Les personnes que vous aimez et qui vous aiment, vous donnent toute la tendresse que vous leur réclamez.
Gémeaux
Ne laissez pas les autres prendre en charge vos démarches personnelles, vous risquez des erreurs !
Cancer
Des accès de nervosité sont en vue, vous n'aurez guère envie de temporiser, il le faudra pourtant !
Lion
Un courant d'énergie vous permet de relever des défis, saisissez cette chance au vol, avec audace !
Vierge
C'est une journée très positive pour vous et vos projets. Sachez en profiter !
Balance
Vous saurez dédramatiser des mésententes avec une facilité originale.
Scorpion
Ne vous laissez pas envahir ni isoler par des soucis mineurs, tournez-vous davantage vers les autres.
Sagittaire
Pourquoi ne pas laisser les autres s'occuper de vous. Après tout s'ils se chargent de tout ce n'est pas plus mal.
Capricorne
Un coup de fatigue vous montre la bonne voie, une soirée calme serait idéale, reposez-vous !
Verseau
Des questions d'organisation monopolisent votre attention et vous obligent à agir vite.
Poissons
C'est avec de l'énergie à revendre et un excellent moral que vous mettez les bouchées doubles pour accomplir tout ce que vous avez à faire.
