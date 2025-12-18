Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 18 décembre

Bélier

Grâce à une surdose d'optimisme et une humeur au top, vous concrétiserez de bonnes résolutions.

Taureau

Les personnes que vous aimez et qui vous aiment, vous donnent toute la tendresse que vous leur réclamez.

Gémeaux

Ne laissez pas les autres prendre en charge vos démarches personnelles, vous risquez des erreurs !

Cancer

Des accès de nervosité sont en vue, vous n'aurez guère envie de temporiser, il le faudra pourtant !

Lion

Un courant d'énergie vous permet de relever des défis, saisissez cette chance au vol, avec audace !

Vierge

C'est une journée très positive pour vous et vos projets. Sachez en profiter !

Balance

Vous saurez dédramatiser des mésententes avec une facilité originale.

Scorpion

Ne vous laissez pas envahir ni isoler par des soucis mineurs, tournez-vous davantage vers les autres.

Sagittaire

Pourquoi ne pas laisser les autres s'occuper de vous. Après tout s'ils se chargent de tout ce n'est pas plus mal.

Capricorne

Un coup de fatigue vous montre la bonne voie, une soirée calme serait idéale, reposez-vous !

Verseau

Des questions d'organisation monopolisent votre attention et vous obligent à agir vite.

Poissons

C'est avec de l'énergie à revendre et un excellent moral que vous mettez les bouchées doubles pour accomplir tout ce que vous avez à faire.