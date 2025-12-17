Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 17 décembre

Bélier

Vous attirez les faveurs de votre entourage. Méfiez-vous de votre distraction pour éviter des gaffes.

Taureau

Ne vous figez pas sur vos positions, même si, objectivement, elles vous semblent excellentes.

Gémeaux

Restez concentré ! Vous pourriez perdre quelque chose par manque de concentration.

Cancer

Il est temps de prendre de fermes décisions et de vous y tenir pour un avenir gratifiant.

Lion

Vous êtes aux petits soins pour votre entourage et bien disposé à payer de votre personne pour que "tout roule" !

Vierge

Vous aurez l'opportunité de revenir sur une décision du mois dernier, corrigez votre tir.

Balance

Quels que soient vos objectifs, vous recevrez un coup de pouce aujourd'hui.

Scorpion

Il serait dommage d'agir sans réfléchir, l'impulsivité serait mauvaise conseillère aujourd'hui.

Sagittaire

C'est une bonne journée pour apprendre quelque chose de nouveau, vous ouvrir l'esprit.

Capricorne

Si vous espériez du changement, vous disposez aujourd'hui de tous les atouts utiles pour faire bouger les choses !

Verseau

Pour faire plaisir aux autres, vous faites votre maximum, les personnes que vous aimez vous le rendent bien.

Poissons

Vous risquez d'être un peu déstabilisé, aujourd'hui par la tension perceptible qui règne dans votre entourage.