Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 17 décembre

Bélier
Vous attirez les faveurs de votre entourage. Méfiez-vous de votre distraction pour éviter des gaffes.
Taureau
Ne vous figez pas sur vos positions, même si, objectivement, elles vous semblent excellentes.
Gémeaux
Restez concentré ! Vous pourriez perdre quelque chose par manque de concentration.
Cancer
Il est temps de prendre de fermes décisions et de vous y tenir pour un avenir gratifiant.
Lion
Vous êtes aux petits soins pour votre entourage et bien disposé à payer de votre personne pour que "tout roule" !
Vierge
Vous aurez l'opportunité de revenir sur une décision du mois dernier, corrigez votre tir.
Balance
Quels que soient vos objectifs, vous recevrez un coup de pouce aujourd'hui.
Scorpion
Il serait dommage d'agir sans réfléchir, l'impulsivité serait mauvaise conseillère aujourd'hui.
Sagittaire
C'est une bonne journée pour apprendre quelque chose de nouveau, vous ouvrir l'esprit.
Capricorne
Si vous espériez du changement, vous disposez aujourd'hui de tous les atouts utiles pour faire bouger les choses !
Verseau
Pour faire plaisir aux autres, vous faites votre maximum, les personnes que vous aimez vous le rendent bien.
Poissons
Vous risquez d'être un peu déstabilisé, aujourd'hui par la tension perceptible qui règne dans votre entourage.
