Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 15 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 1 familiar
Le 4 Sign of stars
Le 7 Kamakura one
Le 11 Cargo de nuit
Le 3 Shalaa dancer
Le 5 Kadover
Le 12 Stormy tango
Le 8 Le colombar
Départ à 13h55
Le prix Philippe Lorain se court à l'hippodrome de Cagnes/mer dans la 5ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 500 mètres (le 6 est non partant).
