Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 12 décembre

Apollinaire vous conseille de jouer :
Le 13 Idylle express
Le 11 Imperator d'ela
Le 7 Gisaro
Le 14 Iacynthe express
Le 10 High propulsion
Le 4 Impact player
Le 5 Iris intense
Le 8 Intouchable
Départ à 20h15
Le prix de Tourcoing se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 8ème course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
