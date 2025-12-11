Noël. Quelles sont les nouvelles chansons à écouter en 2025 ?

Comme chaque année, les artistes se sentent inspirés par la période de Noël. Les anglophones sont particulièrement friands d'albums de Noël, qui pour certains sont devenus légendaires. Tino Rossi, Frank Sinatra mais aussi Mariah Carey ou Michael Bublé enchantent nos foyers. Mais quels artistes peuvent nous apporter de la nouveauté cette année ?

Gwen Stefani "Shake The Snow Globe"

La chanteuse sort une version deluxe de son quatrième album "You Make It Feel Like Christmas " sorti en 2017. Pour sa version 2025, cinq titres inédits sont ajoutés. Parmi eux, "Hot cocoa" et ici "Shake The Snow Globe". Vous pouvez retrouver ces titres dans la bande-originale d'un film de Noël proposé sur Prime Video. C'est " Joyeux Noël, Maman!" sorti le 3 décembre sur la plateforme.

Jonas Brothers - "Coming Home This Christmas"

Les Jonas Brothers ont eux aussi écrit des chansons pour un film de Noël. Sauf que c'est carrément leur propre film ! "Un Noël chez les Jonas Brothers" est disponible sur Disney +. Les fans seront ravis de retrouver aussi la bande originale comme le titre "Coming Home This Christmas".

Christina Aguilera - "My Favorite Things"

Christina Aguilera fête cette année les 25 ans de son album de Noël "My Kind of Christmas". Pour l'occasion, elle chante ses tubes devant la tour Eiffel, dans le cadre d'un show qui sera retransmis dans les cinémas américains. Elle sortira aussi ces nouveaux enregistrements dans un album intitulé "Christmas in Paris", qui sera disponible à partir du 15 décembre. A l'intérieur, un duo avec Yseult.

Kylie Minogue - "XMAS"

La chanteuse australienne sort plusieurs nouvelles chansons en 2025, à l'occasion de la réédition de son album "Kylie Christmas (Fully Wrapped)" en vente depuis le 5 décembre. Découvrez le single "XMAS" à partir du 12 décembre.

The Pretty Reckless - "Where are you Christmas?"

The Pretty Reckless est un groupe avec Taylor Momsen en chanteuse. Elle est l'actrice du film "Le Grinch" sorti en 2000 avec Jim Carrey. Dans ce film où elle interprétait la petite Cindy, elle chantait "Where are you Christmas?". Elle a décidé de revisiter cette version 25 ans plus tard. Un titre de Noël très rock!

Pentatonix - "Christmas in the city"

Le groupe vocal a l'habitude de sortir un titre pour les fêtes, c'est chose faite cette année avec "Christmas in the city". Ils ont aussi enregistré un titre avec la voix du crooner Frank Sinatra "I've Got My Love To Keep Me Warm".

Olivia Dean reprise de "The Christmas Song"

Cette reprise a été enregistrée et filmée en direct en 2024, à l'occasion d'une messe de Noël dans la mythique abbaye de Westminster. Mais ce n'est qu'en cette fin d'année 2025 que les enregistrements ont été mis à disposition du public. Nous profitons donc de cette belle reprise de la chanteuse Olivia Dean, que vous avez l'habitude d'entendre sur Tendance Ouest.

Bryan Adams & Friends - "California Christmas"

Le célèbre chanteur canadien a réuni ses amis chanteurs pour un enregistrement chez lui, filmé et diffusé à la télévision. De cette expérience télévisuelle de Noël ressort "California Christmas" : Bryan Adams fait le grand écart entre un Noël enneigé et un Noël en short, à écouter dès maintenant.

Cher - "Christmas Is Here"

Cher est de retour ! Eh oui, à plus de 80 ans, Cher continue de donner de nouvelles musiques à ses fans. Deux ans après la sortie de son premier album de Noël, la chanteuse sort un nouveau single pour les fêtes : Christmas is here.

Backstreet Boys - "Feliz Navidad"

Les Backstreet Boys ont décidé de rééditer leur album de Noël avec de nouveaux titres. Parmi eux, le grand classique "Feliz Navidad".

Sia feat. Belinda - "Snowman" (Remix)

En 2017, il y a déjà huit ans, Sia proposait un album de Noël très sympathique avec le titre "Snowman", (bonhomme de neige en français). En cette année 2025, elle propose un remix avec une chanteuse espagnole. Belinda apporte une touche de soleil à ce titre.