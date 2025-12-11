Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 11 décembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 7 Don't shut me down
Le 9 Cosmic front
Le 2 Step morning
Le 4 Mon ricin
Le 6 Chess
Le 12 Circeo
Le 1 Always welcome
Le 3 Dschingins ranger
Départ à 13h55
Le prix du jardin des eaux minérales se court à l'hippodrome de Chantilly dans la 4ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 3 200 mètres.
