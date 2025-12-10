Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 10 décembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Laroze du Gers
Le 13 Louisa d'atout
Le 8 Liberta Mesloise
Le 10 Laluna des forges
Le 3 Liberty pat
Le 5 Lady du chatelet
Le 16 Luminous star
Le 7 Lara de Chenu
Départ à 13h55
Le prix de l'Angoumois se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 700 mètres.
