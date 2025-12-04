Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 4 décembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 8 Cobra killer gar
Le 5 Jango vici
Le 12 Global dubhe
Le 1 Eros zola
Le 10 Indy rock
Le 6 Hip hop haufor
Le 2 Greco bello
Le 7 Ibiscus man
Départ à 13h55
Le prix Jean Boillereau se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
