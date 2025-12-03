Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 3 décembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 6 Jablonski
Le 5 Jouvence de Carel
Le 3 Dayak (ity)
Le 14 Kaxig in
Le 8 Diva del ronco
Le 1 Oscar Van Halbeek
Le 12 Vallatonian
Le 11 Look of love
Départ à 13h55
Le prix de Villers Cotterets se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
