Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 4 décembre

Bélier

Asseyez-vous quelques minutes sur votre canapé et vous vous rendrez compte que cela ne vous arrive pas souvent en ce moment.

Taureau

Quelle que soit votre situation actuelle, rien ne viendra troubler votre bonheur aujourd'hui.

Gémeaux

Avant d'accepter de nouveaux projets, analysez vos ressources et votre emploi du temps.

Cancer

Quelques contrariétés viendront perturber votre train-train quotidien, mais rien de bien sérieux.

Lion

Vous vous êtes sans doute levé du pied gauche ! Accordez-vous un petit plaisir pour retrouver votre bonne humeur !

Vierge

Même si de petits accrochages se produisent avec votre moitié, ils ne porteront pas à conséquence.

Balance

Vous ne devriez pas rencontrer de situations insurmontables au cours de cette journée. Si vous restez sérieux dans la gestion de vos finances tout ira bien.

Scorpion

Armez-vous de courage pour faire face aux obstacles qui vont jalonner cette journée.

Sagittaire

Vous allez avoir besoin de vous détendre et c'est là que les choses risquent de se compliquer.

Capricorne

Vous manquez d'assurance et vous avez toujours l'impression que les personnes qui vous attirent sont trop bien pour vous.

Verseau

Si vous ressentez le besoin de vous isoler pour surmonter les difficultés, n'hésitez pas.

Poissons

Le calme n'est pas garanti et vous pourriez relâcher la pression en vous emportant pour des broutilles.