Bryan Singer confirmé pour la réalisation du prochain "X-Men"

Bryan Singer dirigera pour la troisième fois les mutants persécutés dans X-Men : Days of Future Past, suite directe de X-Men : Le Commencement. Le cinéaste officiait à titre de producteur sur ce dernier film, encensé par la critique, qui a relancé la saga en 2011. Comme dans un jeu de chaises musicales, Matthew Vaughn se retrouvera dans le siège de producteur sur Days of the Future Past.

Attendu au mois de juillet 2014, le long métrage reprendra un arc narratif très apprécié des fans de la BD Marvel. Le scénario présente un futur où les mutants doivent combattre les Sentinelles, robots géants chargés de les traquer et de les envoyer dans des camps de concentration.

Les sauts temporels prévus dans Days of Future Past devraient permettre à certains comédiens vus dans les premiers films de faire leur apparition. La distribution sera de nouveau menée par James McAvoy et Michael Fassbender, versions rajeunies du Professeur Xavier et Magnéto. Le tournage commencera début 2013.