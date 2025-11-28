Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 28 novembre

En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Le prix Melusina se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.

Publié le 28/11/2025 à 09h11 - Par Laure
Apollinaire vous propose de jouer :

Le 6 Sandokan (swe)

Le 7 Jovial haufor

Le 1 Job des louanges

Le 5 Max Occagnes

Le 2 Hashtag simoni

Le 4 Joss Aimef

Le 12 Jacques Mearas

Le 11 Demidoff cla

Départ à 20h15

