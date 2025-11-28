Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 28 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 6 Sandokan (swe)
Le 7 Jovial haufor
Le 1 Job des louanges
Le 5 Max Occagnes
Le 2 Hashtag simoni
Le 4 Joss Aimef
Le 12 Jacques Mearas
Le 11 Demidoff cla
Départ à 20h15
Le prix Melusina se court en nocturne à l'hippodrome de Vincennes dans la 4ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 100 mètres.
Apollinaire vous propose de jouer :
Le 6 Sandokan (swe)
Le 7 Jovial haufor
Le 1 Job des louanges
Le 5 Max Occagnes
Le 2 Hashtag simoni
Le 4 Joss Aimef
Le 12 Jacques Mearas
Le 11 Demidoff cla
Départ à 20h15
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.