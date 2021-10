Superbus dévoile "Whisper" et ça fait peur !

En ce jour d'Halloween, Superbus dévoile son nouveau hit "Whisper" avec un clip qui met en scène Jennifer Ayache aux côtés des plus grands monstres des films d'horreurs, le tout à la sauce très US, à l'image de l'album "Sunset".

Découvrez le clip de Superbus "Whisper"

Jack l'Éventreur, les serial killers

Et Carrie et Chucky et tout me fait peur

Et Freddy Krueger, Hannibal Lecter

Et Carrie et Misery et tout me fait peur



Paroles trouvées ici : http://www.parolesdeclip.fr/whisper-superbus.html

Et Jack l'Éventreur, les serial killers

Et Carrie et Chucky et tout me fait peur

Et Freddy Krueger, Hannibal Lecter

Et Carrie et Misery et tout me fait peur





Paroles trouvées ici : http://www.parolesdeclip.fr/whisper-superbus.html

Et Jack l'Éventreur, les serial killers

Et Carrie et Chucky et tout me fait peur

Et Freddy Krueger, Hannibal Lecter

Et Carrie et Misery et tout me fait peur





Paroles trouvées ici : http://www.parolesdeclip.fr/whisper-superbus.html

Et Jack l'Éventreur, les serial killers

Et Carrie et Chucky et tout me fait peur

Et Freddy Krueger, Hannibal Lecter

Et Carrie et Misery et tout me fait peur





Paroles trouvées ici : http://www.parolesdeclip.fr/whisper-superbus.html