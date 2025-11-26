Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 26 novembre

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Canneza
Le 5 Tortisambert
Le 11 Premium pass
Le 6 Ciel de Paris
Le 2 Ozan
Le 7 Daiquiberry
Le 10 O sole mio
Le 3 Amidargent
Départ à 13h55
Le prix de Saint-Céneri-le Gérei se court à l'hippodrome de Deauville dans la 1ère course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 300 mètres.
Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Canneza
Le 5 Tortisambert
Le 11 Premium pass
Le 6 Ciel de Paris
Le 2 Ozan
Le 7 Daiquiberry
Le 10 O sole mio
Le 3 Amidargent
Départ à 13h55
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.