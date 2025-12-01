Alençon. Gagnez 2 places pour le spectacle Elise, l'Univers Enchanté à Anova

Plongez dans un univers magique avec ce show en deux actes, spécialement conçu pour émerveiller petits et grands. Entre voix envoûtantes, costumes éclatants, chorégraphies entraînantes et projections immersives, l’expérience promet d’être inoubliable.

Portée par un écran LED géant, des effets spéciaux époustouflants et des personnages hauts en couleur, Élise vous transporte au cœur des plus belles mélodies de l’enfance.

Préparez-vous à chanter, danser et revivre la magie des chefs-d’œuvre qui ont marqué votre jeunesse. De La Reine des Neiges à Aladin, en passant par Mulan, Vaïana, Le Roi Lion ou encore Toy Story, retrouvez les chansons cultes dans des medleys inédits et réorchestrés.

Date : le 13 décembre à 15h à Anova, Alençon.

